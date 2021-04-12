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Роль азербайджанцев в освоении космоса

Роль азербайджанцев в освоении космоса 12 апреля объявлен Всемирным днем авиации и космонавтики, который отмечают во многих странах, в том числе и в Азербайджане
ИКТ
12 апреля 2021 г. 11:38
Роль азербайджанцев в освоении космоса

Решением Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года 12 апреля был объявлен Всемирным днем авиации и космонавтики. Сегодня его отмечают во многих странах, в том числе и в Азербайджане. Как передает Report, статью о великих космонавтах Азербайджана и о его достижениях опубликовал Pressunity.org.

Выдающиеся космонавты Виталий Желобов и Муса Манаров родились и выросли в Азербайджане, окончили Институт нефтехимии. Они вдвоем были в ряду тех, кто внес большой вклад в развитие советской космонавтики.

В частности, уроженец Баку космонавт Манаров в период с 1987 по 1988 годы поставил рекорд по продолжительности пребывания человека на орбите, проведя в космосе 365 суток, благодаря чему он был занесен в книгу рекордов Гиннеса.

Физули Фараджев – человек, которым по праву гордятся в Азербайджане. Действующий член Академии общественных наук России, азербайджанец, непосредственно участвовавший в создании знаменитого космического самолета «Буран», обладатель почетной медали имени К.Э. Циолковского Федерации космонавтики РФ, генеральный директор ОАО «Техно-Свар-ТМЗ».

Нельзя не упомянуть об Ануше Ансари — она первая женщина-космический турист и первая мусульманка в космосе. 18 сентября 2006 года UTC «Союз ТМА-9» с экипажем успешно стартовал с космодрома Байконур. 20 сентября корабль успешно пристыковался к кормовому стыковочному узлу модуля «Звезда» МКС. За восемь дней, провёденных на станции, Ануше выполнила несколько научных экспериментов, в основном связанных с влиянием космической радиации и невесомости на членов экипажа и на микроорганизмы. Она стала также первым человеком, который вёл блог во время космического полёта.

Среди основоположников советской космонавтики имя азербайджанца Керима Керимова стоит в первых рядах. Он сыграл исключительную роль в производстве ракет «Р-2». 4 октября 1957 года с помощью одной из этих ракет в космос был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, что положило начало космической эре на нашей планете. Керимов оказал беспрецедентные услуги в развитии ракетно-космической техники.

За производственную, организационную и научную деятельность генерал-лейтенант Каримов награжден почетным званием Героя Советского Союза, дважды орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Керим Керимов дважды удостаивался государственных наград: учитывая его большую роль в развитии космонавтики и его заслуги перед Азербайджанской Республикой, общенациональный лидер Гейдар Алиев своим указом наградил Керимова Керимова Орденом «Почета» АР и был избран почетным членом Национальной Академии Наук Азербайджана.

Создание и развитие аэрокосмической отрасли в Азербайджане началось в 2008 году после соответствующего указа президента Ильхама Алиева, который успешно продолжил политику общенационального лидера. Основная задача действующего в стране аэрокосмического агентства — реализация проектов, направленных на укрепление и развитие обороноспособности страны. В настоящее время Азербайджан является активным членом космического клуба. Развитие космической отрасли — одно из приоритетных направлений в стране.

Прошло восемь лет с момента запуска на орбиту первого в Азербайджане телекоммуникационного спутника Azerspace-1. Спутник имеет постоянных клиентов более чем в 30 странах мира. Azerspace-1 предоставляет высокотехнологичные возможности государственным и частным организациям в регионе для удовлетворения растущего спроса на сетевые услуги. В настоящее время Azerspace-1 транслирует более 60 теле- и радиоканалов.

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