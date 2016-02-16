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    ​Ричард Ширер: Bakcell справляется с нынешней экономической ситуацией лучше, чем конкуренты

    Количество клиентов Bakcell не сократилось, однако некоторые из них сократили свои расходы

    Баку. 16 февраля. REPORT. AZ/ "Bakcell справляется с нынешней экономической ситуацией лучше, чем конкуренты".

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент компании Bakcell Ричард Ширер.

    Он отметил, что в нынешней экономической ситуации количество клиентов Bakcell не сократилось, однако некоторые из них сократили свои расходы.

    "Большинство наших клиентов имеют несколько сим-карт. Однако, по нашим наблюдениям, они больше расходуют средств на Bakcell", - добавил Р.Ширер.

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