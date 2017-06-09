Резидент BBF выходит на рынок Германии - ВИДЕО

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Авторы проекта Eventwex (Система электронных билетов – Event Web Express), одного из резидентов Baku Business Factory (BBF), с 8 мая по 2 июня побывали с визитом в Германии.

Об этом сообщил Report автор и генеральный исполнительный директор (Founder and CEO) проекта Пярвин Амиров.

По его словам, визит организован Бакинским центром бизнес-обучения и Германским обществом международного сотрудничества (GIZ): "Мы были приглашены на конкурс с целью участия в 2017 году на курсе повышения квалификации по экономической корпорации для предпринимателей и менеджеров длительностью 1 месяц, который проводился в Германии в рамках "Германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана". В рамках визита правительство Германии создало для нас условия по налаживанию связей с потенциальными клиентами и партнерами. К примеру, мы находились в Мюнхене, а потенциальные клиенты в Берлине, Франкфурте и других городах. GIZ взял на себя все расходы по нашей поездке и проживанию в этих городах. Я благодарю GIZ за созданные для нас условия. Все было организовано на высоком уровне. Я также благодарен BBF и Малахат ханум, куратору проекта в Бакинском центре бизнес-обучения. От Азербайджана в проекте участвовали представители 18 компаний, в их числе и мы. Наше преимущество было в том, что мы собрали информацию о немецком рынке и уже приняли решение о том, что зарегистрируем там компанию и выйдем на европейский рынок".

Создатель Eventwex отметил, что проект реализуется с 2013 года и в настоящее время сотрудничает с рядом организаций Азербайджана: "Eventwex представляет собой систему, которая объединяет 7-8 программных обеспечений. Система электронных билетов – универсальное решение, сочетающее в себе этапы создания, продажи и проверки билетов. Заказать билеты через Eventwex можно несколькими способами: онлайн, через мобильное приложение, на странице facebook, в электронных платежных киосках и кассах. Проверить билеты можно с помощью мобильного приложения, ручных сканеров, сканеров, прикрепленных к турникетам, веб-камер компьютеров. В настоящее время нашими клиентами являются Центр Гейдара Алиева, Музей этнографии Гала, Театр марионеток и сайт kassir.az. Мы также реализовали продажу билетов фестивалей Baku Jazz и Жара”.

П.Амиров сообщил, что через предлагаемую клиентам систему до сих пор продано свыше миллиона билетов: "Радует, что до сих пор через нашу систему продано более одного миллиона билетов. В среднем, продавалось 2500-3000 билетов в день. Уровень безопасности системы очень высокий. Мы соблюдаем требования процессинговых центров Millikart и Azericard к электронным платежам, а также требования безопасности Vısa и Mastercard".

Представитель Eventwex отметил, что для проверки максимальной производительности системы были проведены "стресс-тесты": "В настоящее время у нас нет конкурентов. Однако конкурентов имеют наши клиенты. Мы провели "стресс-тесты" и можем сказать, что посредством Eventwex можно организовать одновременные продажи билетов на пять Олимпийских игр. Это означает примерно 5-10 миллионов билетов".

Коснувшись новшеств, П.Амиров допустил вероятность выдачи промо-кодов клиентам: "На данном этапе мы проводим работы мотивационного характера. В частности, мы работаем над созданием промо-кодов. Организатор может подготовить промо-код для какого-либо мероприятия и выдать его клиенту. В настоящее время более 80-ти видов подобных инноваций рассматриваются нами в целях дальнейшей реализации".