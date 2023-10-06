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СМИ: Создатели ChatGPT думают о создании собственных чипов

СМИ: Создатели ChatGPT думают о создании собственных чипов Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бота ChatGPT, рассматривает вопрос создания собственных чипов для работы с искусственным интеллектом (ИИ).
ИКТ
6 октября 2023 г. 14:38
СМИ: Создатели ChatGPT думают о создании собственных чипов

Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бота ChatGPT, рассматривает вопрос создания собственных чипов для работы с искусственным интеллектом (ИИ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters.

В компании обсуждают производство собственных чипов, более тесное сотрудничество с нынешним поставщиком Nvidia Corp., а также привлечение других поставщиков. Указывается, что компания изучает вопрос, чтобы решить проблему нехватки дорогих чипов, подходящих для запуска приложений ИИ.

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Версия на английском языке ChatGPT-owner OpenAI exploring making its own AI chips

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