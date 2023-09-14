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Рена Джафарова: На конгресс астронавтики в Баку приедут свыше 20 астронавтов

Рена Джафарова: На конгресс астронавтики в Баку приедут свыше 20 астронавтов В Азербайджане со 2 по 6 октября пройдет 74-й Международный конгресс астронавтики с участием свыше 20-и астронавтов из ряда стран.
ИКТ
14 сентября 2023 г. 13:39
Рена Джафарова: На конгресс астронавтики в Баку приедут свыше 20 астронавтов

В Азербайджане со 2 по 6 октября пройдет 74-й Международный конгресс астронавтики с участием свыше 20-и астронавтов из ряда стран.

Как передает Report, об этом сообщила руководитель проекта конгресса Рена Джафарова на брифинге в Баку.

По ее словам, для гостей из США, Германии, Австрии, России, Канады, Италии, Японии и ряда других стран подготовлена специальная программа: "В программу включены различные мероприятия, в том числе встречи со студентами, участие в телепрограммах, а также автограф-сессия в рамках "Дня открытых дверей".

Напомним, что в этом году 22 компании, занятые в космической сфере, приобрели рекордное количество спонсорских пакетов Международного конгресса астронавтики. По этому показателю конгресс в Баку превзошел прошедшие ранее в Австралии, Германии, США, ОАЭ и Франции.

Бакинский конгресс установил рекорд также по количеству стран, из которых были представлены научные доклады. В отличие от предыдущих конгрессов, в этом году учеными и исследователями из 95 стран, работающими в космической сфере, было представлено 3600 научных статей.

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Версия на азербайджанском языке Rəna Cəfərova: "Bakıya 20-dən çox astronavtın səfəri planlaşdırılıb"

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