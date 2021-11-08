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Рекламные доходы Facebook, YouTube, Twitter и Snap упали на 10 млрд долларов

Рекламные доходы Facebook, YouTube, Twitter и Snap упали на 10 млрд долларов Обновление конфиденциальности iPhone лишило Facebook, YouTube, Twitter и Snap 10 млрд долларов США рекламных доходов.
ИКТ
8 ноября 2021 г. 09:32
Рекламные доходы Facebook, YouTube, Twitter и Snap упали на 10 млрд долларов

Обновление конфиденциальности iPhone лишило Facebook, YouTube, Twitter и Snap 10 млрд долларов США рекламных доходов.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times.

Данные были получены американской рекламной компанией Lotame.

Так, в апреле, в обновлении iOS 14.5 была представлена функция Dubbed App Tracking Transparency или ATT. По умолчанию она отключила IDFA или идентификатор для рекламодателей. IDFA используется разработчиками для отслеживания эффективности рекламы и для нацеливания рекламы на пользователей.

Новая функция требует, чтобы приложения явно просили пользователей включить возможности сбора данных, что не позволяет рекламодателям отслеживать пользователей iOS без их согласия.

Поскольку многие пользователи отказываются от IDFA, рекламодатели в Facebook, Snap, Twitter и YouTube не знают, как привлечь пользователей и получить максимальную отдачу от вложенных средств.

Главный операционный директор Lotame Майк Вусли, сообщил FT, что рекламодатели стали получать меньше денег от iPhone после изменений конфиденциальности Apple, потому что им пришлось использовать более широкую сеть для нацеливания на тех же людей.

Он привел в пример бренд мужского нижнего белья, который раньше мог привлечь 1 покупателя за рекламу, ориентированную на 1 000 мужчин.

«Теперь, чтобы получить охват в 1 тыс. мужчин, вы должны показать рекламу 2 тыс. человек, потому что внезапно вы не знаете, кто мужчина, а кто женщина», - сказал он.

По оценкам Lotame, самые большие потери рекламных доходов, в абсолютном выражении, были у Facebook.

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