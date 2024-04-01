Redmi запустит линейку недорогих смартфонов

Томас Ван, президент Redmi, одного из брендов Xiaomi, сообщил о намерении запустить новую серию недорогих, но мощных смартфонов под названием Turbo.

Томас Ван, президент Redmi, одного из брендов Xiaomi, сообщил о намерении запустить новую серию недорогих, но мощных смартфонов под названием Turbo.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, они займут промежуточное положение между сериями K и Note, а главной особенностью моделей семейства Turbo станет неожиданная для их ценового сегмента производительность.

Первая модель будет называться Redmi Turbo 3.

Подробностей о новой модели мало. Наверняка известно только то, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8s Gen 3. Данный чип является "урезанной" версией флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3.

Ожидается, что смартфон дебютирует в Китае уже в апреле 2024 года. Позже он выйдет на глобальном рынке и, как предполагает издание GizmoChina, будет переименован в Poco F6.