Разработчики TikTok запустят аналог Instagram

Разработчики TikTok готовятся к выходу соцсети для обмена фотографиями под названием TikTok Photos. Информация о новом сервисе была замечена в коде обновленного приложения TikTok.

Разработчики TikTok готовятся к выходу соцсети для обмена фотографиями под названием TikTok Photos. Информация о новом сервисе была замечена в коде обновленного приложения TikTok.

Как сообщает Report со ссылкой на портал TheSpAndroid, в приложении TikTok версии 33.8.4 присутствует упоминание нового сервиса TikTok Photos, логотип которого выполнен в едином стиле с оригинальным приложением для публикации коротких видео, но в виде буквы P.

Кроме того, датамайнеры нашли название и описание соцсети, а также функции "Открыть TikTok Photos" и "Поделиться через TikTok Photos".

"Скоро будет запущен TikTok Photos, мы надеемся помочь вам привлечь новую аудиторию в новом приложении. Если переключатель включен, мы синхронизируем ваши общедоступные фотографии с новым приложением, независимо от того, закроете вы всплывающее окно или нет", — говорится в одном из описаний сервиса.

Судя по всему, новая соцсеть станет конкурентом Instagram и будет доступна для устройств на базе Android и iOS. Появится ли веб-версия TikTok Photos, неизвестно. Дата выхода новой соцсети тоже пока не раскрывается.