О нас

Разработчики TikTok запустят аналог Instagram

Разработчики TikTok запустят аналог Instagram Разработчики TikTok готовятся к выходу соцсети для обмена фотографиями под названием TikTok Photos. Информация о новом сервисе была замечена в коде обновленного приложения TikTok.
ИКТ
12 марта 2024 г. 20:27
Разработчики TikTok запустят аналог Instagram

Разработчики TikTok готовятся к выходу соцсети для обмена фотографиями под названием TikTok Photos. Информация о новом сервисе была замечена в коде обновленного приложения TikTok.

Как сообщает Report со ссылкой на портал TheSpAndroid, в приложении TikTok версии 33.8.4 присутствует упоминание нового сервиса TikTok Photos, логотип которого выполнен в едином стиле с оригинальным приложением для публикации коротких видео, но в виде буквы P.

Кроме того, датамайнеры нашли название и описание соцсети, а также функции "Открыть TikTok Photos" и "Поделиться через TikTok Photos".

"Скоро будет запущен TikTok Photos, мы надеемся помочь вам привлечь новую аудиторию в новом приложении. Если переключатель включен, мы синхронизируем ваши общедоступные фотографии с новым приложением, независимо от того, закроете вы всплывающее окно или нет", — говорится в одном из описаний сервиса.

Судя по всему, новая соцсеть станет конкурентом Instagram и будет доступна для устройств на базе Android и iOS. Появится ли веб-версия TikTok Photos, неизвестно. Дата выхода новой соцсети тоже пока не раскрывается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “TikTok” instaqramın analoqunu hazırlayır

Другие новости из категории

В Азербайджане создается второй венчурный фонд
В Азербайджане создается второй венчурный фонд
11 марта 2024 г. 14:06
Рашад Халыгов: В Азербайджане наблюдается нехватка дата-аналитиков
Рашад Халыгов: В Азербайджане наблюдается нехватка дата-аналитиков
11 марта 2024 г. 12:22
В Азербайджане начинается интеграция банков в подсистему электронного документооборота
В Азербайджане начинается интеграция банков в подсистему электронного документооборота
11 марта 2024 г. 11:36
IRIA: В Азербайджане число иностранных ИКТ-компаний вне технопарков планируется довести до 35
IRIA: В Азербайджане число иностранных ИКТ-компаний вне технопарков планируется довести до 35
11 марта 2024 г. 11:25
В Азербайджане создадут идентификационный фонд для поддержки стартапов
В Азербайджане создадут идентификационный фонд для поддержки стартапов
11 марта 2024 г. 11:22
В Азербайджане в этом году будет представлен первый местный продукт кибербезопасности
В Азербайджане в этом году будет представлен первый местный продукт кибербезопасности
11 марта 2024 г. 11:06
Stratolaunch успешно испытала новый гиперзвуковой аппарат
Stratolaunch успешно испытала новый гиперзвуковой аппарат
10 марта 2024 г. 06:58
X запустит аналог YouTube для телевизоров
X запустит аналог YouTube для телевизоров
9 марта 2024 г. 08:33
Замминистра: На освобожденных территориях обеспечен доступ к услугам связи
Замминистра: На освобожденных территориях обеспечен доступ к услугам связи
7 марта 2024 г. 12:34
В Азербайджане обнаружена база украденных данных банковских карт 13 тыс. граждан
В Азербайджане обнаружена база украденных данных банковских карт 13 тыс. граждан
6 марта 2024 г. 17:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi