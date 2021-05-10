Разработчики Clubhouse запустили приложение для Android

Пока приложение будет работать на Android в бета-версии и только на территории США

Социальная сеть Clubhouse запустила официальное приложение для операционной системы Android. Как передает Report, об этом сообщается на сайте компании.

Пока приложение будет работать на Android в бета-версии и только на территории США. Спустя некоторое время к Clubhouse смогут присоединиться жители других англоязычных стран, а затем и весь остальной мир.

В течение следующих недель разработчики соберут отзывы, исправят недочеты и добавят несколько функций.

"Если вы являетесь пользователем Android, вы можете загрузить Clubhouse и зарегистрироваться сейчас, чтобы получить уведомление, когда соцсеть станет доступна в вашем регионе", — говорится в публикации.

Платформа Clubhouse существует с апреля прошлого года.