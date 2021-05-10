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Разработчики Clubhouse запустили приложение для Android

Разработчики Clubhouse запустили приложение для Android Пока приложение будет работать на Android в бета-версии и только на территории США
ИКТ
10 мая 2021 г. 16:30
Разработчики Clubhouse запустили приложение для Android

Социальная сеть Clubhouse запустила официальное приложение для операционной системы Android. Как передает Report, об этом сообщается на сайте компании.

Пока приложение будет работать на Android в бета-версии и только на территории США. Спустя некоторое время к Clubhouse смогут присоединиться жители других англоязычных стран, а затем и весь остальной мир.

В течение следующих недель разработчики соберут отзывы, исправят недочеты и добавят несколько функций.

"Если вы являетесь пользователем Android, вы можете загрузить Clubhouse и зарегистрироваться сейчас, чтобы получить уведомление, когда соцсеть станет доступна в вашем регионе", — говорится в публикации.

Платформа Clubhouse существует с апреля прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке “Clubhouse” developerləri “Android” üçün tətbiqi işə salıb
Версия на английском языке Clubhouse beta finally arrives on Android

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