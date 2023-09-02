Разрабатывается проект для постоянного проведения TEXNOFEST в Азербайджане

Разрабатывается проект для постоянного проведения TEXNOFEST в Азербайджане.

Разрабатывается проект для постоянного проведения TEXNOFEST в Азербайджане.

Об этом анкаринскому бюро Report заявил турецкий представитель стенда Furganoglu Demir Yumruq на фестивале TEXNOFEST Мелих Эрдем.

По его словам, интерес к TEXNOFEST в Азербайджане велик: "В этом году к фестивалю присоедилинись более 1 млн человек. После Турции наибольшее число участников - из Азербайджана. В области технологий много талантливой азербайджанской молодежи. Они подают заявки из разных регионов Азербайджана и интересуются условиями".

M.Эрдем отметил, что два года назад они начали сотрудничество со студентами Сумгайытского государственного университета.