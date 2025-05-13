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Разрабатывается новый план развития Всемирного почтового союза для Европы и СНГ до 2030 года

Разрабатывается новый план развития Всемирного почтового союза для Европы и СНГ до 2030 года 09:46 Сегодня в Баку начал работу I Форум лидеров почтовых служб Европы и СНГ, который продлится 3 дня, где будет заложена основа регионального плана развития Всемирного почтового союза (ВПС) для этого региона на 2026-2029 годы.
ИКТ
13 мая 2025 г. 10:25
Разрабатывается новый план развития Всемирного почтового союза для Европы и СНГ до 2030 года

Сегодня в Баку начал работу трехдневный I Форум лидеров почтовых служб Европы и СНГ, на мероприятии будет обсуждаться региональный план развития Всемирного почтового союза (ВПС) на 2026-2029 годы.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии заявил заместитель генерального директора Международного бюро ВПС Марьян Освальд.

"В течение следующих трех дней мы изучим перспективные стратегии и заложим основу регионального плана развития для Европы и СНГ на 2026-2029 годы, который определит будущее наших проектов, деятельности и мероприятий в этом регионе. Этот форум задуман как возможность сотрудничества для обмена идеями, опыта, создания возможности для значимых предложений", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Poçt İttifaqının Avropa və MDB üzrə yeni Regional İnkişaf Planı hazırlanır

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