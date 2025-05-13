Разрабатывается новый план развития Всемирного почтового союза для Европы и СНГ до 2030 года

09:46 Сегодня в Баку начал работу I Форум лидеров почтовых служб Европы и СНГ, который продлится 3 дня, где будет заложена основа регионального плана развития Всемирного почтового союза (ВПС) для этого региона на 2026-2029 годы.

Сегодня в Баку начал работу трехдневный I Форум лидеров почтовых служб Европы и СНГ, на мероприятии будет обсуждаться региональный план развития Всемирного почтового союза (ВПС) на 2026-2029 годы.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии заявил заместитель генерального директора Международного бюро ВПС Марьян Освальд.

"В течение следующих трех дней мы изучим перспективные стратегии и заложим основу регионального плана развития для Европы и СНГ на 2026-2029 годы, который определит будущее наших проектов, деятельности и мероприятий в этом регионе. Этот форум задуман как возможность сотрудничества для обмена идеями, опыта, создания возможности для значимых предложений", - отметил он.