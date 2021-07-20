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Рассекречена дата выхода нового iPhone

Рассекречена дата выхода нового iPhone Компания Apple в 2021 году вернется к привычному графику выпуска нового поколения своих смартфонов.
ИКТ
20 июля 2021 г. 04:53
Рассекречена дата выхода нового iPhone

Компания Apple в 2021 году вернется к привычному графику выпуска нового поколения своих смартфонов.

Как передает Report, информацию раскрыл известный сетевой информатор LeaksApplePro.

Инсайдер, ссылаясь на источник в компании, заявил, что презентация запланирована на 14 сентября. Предзаказ на iPhone 13 откроется 17 сентября, а старт продаж в некоторых странах будет дан 24 сентября.

Не сообщается, повторится ли прошлогодняя ситуация, когда сначала в продажу поступили 6,1-дюймовые смартфоны, а iPhone 12 mini и Pro Max появились на месяц позже.

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