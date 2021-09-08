Раскрыты характеристики новых iPhone

Компаний Apple презентует новые модели iPhone, а также другие устройства на презентации 14 сентября.

Компаний Apple презентует новые модели iPhone, а также другие устройства на презентации 14 сентября.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на рассылку компании и свои источники.

Предполагается, что Apple покажет четыре новых смартфона, часы Apple Watcg обновленные AirPods и MacBook Pro".

Агентство пишет, что новые iPhone будут тех же размеров, что предыдущая модель, при этом у камеры смартфонов появятся новые режимы. Также новая линейка iPhone будет иметь быстрые процессоры и улучшенный дисплей.

При этом дизайн Apple Watch поменяют впервые с 2018 года. Новые модели обретут более плоские края и дисплей.