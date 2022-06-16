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Раскрыты характеристики нового бюджетного iPad

Раскрыты характеристики нового бюджетного iPad Новый iPad начального уровня получит ряд улучшений, которые сделают его похожим на более дорогие устройства Apple.
ИКТ
16 июня 2022 г. 06:15
Раскрыты характеристики нового бюджетного iPad

Новый iPad начального уровня получит ряд улучшений, которые сделают его похожим на более дорогие устройства Apple.

Как передает Report, сообщение об этом появилось на сайте издания 9to5mac.

Главным образом изменения коснутся процессора: новинка получит A14 Bionic, на котором работает последняя модель iPad Air 4-го поколения. Для сравнения: в актуальном iPad начального уровня используется A13 Bionic, представленный еще осенью 2019 года. Согласно данным Apple, процессор A14 мощнее A13 примерно на 30%, а также обладает поддержкой 5G.

Также ожидается, что новый планшет Apple получит порт USB-С. Таким образом, iPad всех серий полностью избавятся от устаревшего разъема Lightning. iPad Pro получил порт USB-С в 2018 году, iPad Air – в 2020 году, iPad Mini – в 2021-м.

Кроме того, согласно данным 9to5mac, в новом iPad продолжит использоваться дисплей типа Retina. Однако его диагональ вместо привычных 10,2 дюйма вырастет до 10,9 дюйма.

Ожидается, что анонс и релиз нового iPad состоится осенью 2022 года.

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