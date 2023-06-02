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Раскрыта дата выхода самого дорогого смартфона Xiaomi

Раскрыта дата выхода самого дорогого смартфона Xiaomi Представленный в Китае в апреле Xiaomi 13 Ultra покажут для глобального рынка 7 июня.
ИКТ
2 июня 2023 г. 21:10
Раскрыта дата выхода самого дорогого смартфона Xiaomi

Представленный в Китае в апреле Xiaomi 13 Ultra покажут для глобального рынка 7 июня.

Как передает Report, отчет презентации появился на Гонконгском сайте компании.

Согласно многочисленным утечкам, стоимость смартфона может оказаться самой высокой в истории компании на глобальном рынке. Ожидается, что в Европе Xiaomi 13 Ultra будет предлагаться по цене от €1,3 или €1,5 тыс.

Xiaomi 13 Ultra - это фотофлагман компании с системой из четырех 50-мегапиксельных камер, созданных в партнерстве с инженерами Leica. Смартфон также оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, 6,73-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2K и с самым высоким показателем яркости на рынке в 2600 нит.

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