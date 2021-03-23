Раскрыт внешний вид смартфона OnePlus Nord N1

Предполагаемый дизайн нового недорогого смартфона от OnePlus попал в Сеть.

Предполагаемый дизайн нового недорогого смартфона от OnePlus попал в Сеть.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , рендеры грядущего устройства опубликованы в Twitter сетевого информатора OnLeaks.

Предполагается, что смартфон получит название OnePlus Nord N1. Корпус телефона будет металлическим, но заднюю панель выполнят из пластика, как это модно в 2021 году. О дисплее известно, что его диагональ составит 6,49 дюймов, а фронтальную камеру врежут в верхний левый угол.

В смартфоне сохранится аудиоджек, а сканер отпечатков переедет с крышки в кнопку включения. Известно, что OnePlus Nord N1 получит трехсенсорную основную камеру, характеристики которой пока не раскрываются.

Точная дата презентации нового поколение недорогого OnePlus пока не называется, как и его стоимость.