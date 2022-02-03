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Расим Алигулиев: Азербайджан в прошлом году стал лидером по компьютерным наукам на Южном Кавказе

Расим Алигулиев: Азербайджан в прошлом году стал лидером по компьютерным наукам на Южном Кавказе По итогам 2021 года Азербайджан занял первое место среди стран Южного Кавказа в области компьютерных наук.
ИКТ
3 февраля 2022 г. 17:47
Расим Алигулиев: Азербайджан в прошлом году стал лидером по компьютерным наукам на Южном Кавказе

По итогам 2021 года Азербайджан занял первое место среди стран Южного Кавказа в области компьютерных наук.

Как сообщает Report, об этом рассказал вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), генеральный директор Института информационных технологий Расим Алигулиев на церемонии открытия в онлайн-формате 8-й Всемирной конференции Soft Computing, посвященной 100-летию со дня рождения и научному наследию великого азербайджанского ученого Лютфи Заде.

Алигулиев также отметил, что теория нечеткой логики Лютфи Заде вошла в историю мировой науки как революционное достижение: "Президент Ильхам Алиев 25 января прошлого года подписал распоряжение о праздновании 100-летия Лютфи Заде. Согласно распоряжению, НАНА совместно с Министерством образования подготовила план мероприятий по случаю 100-летнего юбилея выдающегося деятеля науки".

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Версия на азербайджанском языке Rasim Əliquliyev: "Azərbaycan ötən il kompüter elmləri üzrə Cənubi Qafqazda lider olub"

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