​Расходы на обеспечение информационной безопасности во всем мире снизились на 4%

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Число подтвержденных инцидентов в сфере информационной безопасности по всему миру в 2013 году выросло на 48% и составило 42,8 млн. Как сообщает Report со ссылкой на сайт it-weekly.ru, это означает, что в среднем каждый день совершалось 117 339 кибератак.

Если анализировать ситуацию за более длительный период, то с 2009 года совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) числа выявленных инцидентов информационной безопасности ежегодно увеличивался на 66%. Об этом свидетельствуют результаты "Глобального исследования по вопросам обеспечения информационной безопасности, перспективы на 2015 год" (The Global State of Information Security Survey 2015), проведенного фирмой PwC совместно с журналами CIO и CSO.

В опросе принимали участие 9 700 респондентов из 154 стран - руководители компаний, финансовые директора, директора по информационной безопасности, руководители служб безопасности, вице-президенты и директора по вопросам ИТ и информационной безопасности.

В мировом масштабе средний расчетный показатель ежегодных подтвержденных финансовых убытков, связанных с инцидентами в сфере кибербезопасности, составил 2,7 млн. долларов, что на 34% больше, чем в 2013 году. Кроме того, количество организаций, сообщивших о финансовых потерях в размере 20 млн. долларов и более, за 2013 год увеличилось на 92%.

В 2014 году во всем мире было выделено на 4% меньше средств на обеспечение информационной безопасности, чем в 2013 году. За последние пять лет доля расходов на информационную безопасность в ИТ-бюджете ни разу не превысила 4%.

Лишь 49% респондентов сказали, что в их организации сформирована рабочая группа с участием представителей всех заинтересованных служб, которая регулярно встречается для обсуждения вопросов обеспечения информационной безопасности, координации усилий в этой области и надлежащего информирования сотрудников организации.