Азербайджанец возглавил "Билайн"

Бывший замглавы Минкомсвязи заключил трехлетний контракт

Совет директоров "Вымпелкома" (бренд "Билайн") на заседании 17 августа избрал президентом компании бывшего замглавы Минкомсвязи РФ Рашида Исмаилова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении оператора. Рашид Исмаилов заключил трехлетний контракт, рассчитанный до августа 2023 года.

Изначально Исмаилов перешел на работу в "Билайн" в качестве советника генерального директора, сообщал ранее глава компании Александр Торбахов. До Исмаилова президентом компании был Александр Крупнов, который находился на этом посту с 2015 года - тогда же в компании появилась должность президента.

Согласно уставу "Вымпелкома", президент отвечает за работу оператора со сведениями, представляющими гостайну, гендиректор при этом доступа к ним не имеет. Также президент представляет интересы компании перед госорганами и определяет политику работы с персональными данными.

Исмаилов был замминистра связи с 2014 по 2018 годы, затем работал гендиректором Nokia в России. С 2019 года возглавлял компанию "Данные - центр обработки и автоматизации" (ДЦОА), которая занимается внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона об устойчивой работе Рунета.