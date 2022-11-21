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Министр: За первое полугодие 472 тыс. человек обеспечены доступом к высокоскоростному интернету

Министр: За первое полугодие 472 тыс. человек обеспечены доступом к высокоскоростному интернету Если в 2015-2020 годы доступ к фибероптическому интернету был у 150 тыс. граждан, то только за первое полугодие этого года 472 тыс. человек получили возможность доступа к высокоскоростному интернету.
ИКТ
21 ноября 2022 г. 11:20
Министр: За первое полугодие 472 тыс. человек обеспечены доступом к высокоскоростному интернету

Если в 2015-2020 годы доступ к фибероптическому интернету был у 150 тыс. граждан, то только за первое полугодие этого года 472 тыс. человек получили возможность доступа к высокоскоростному интернету.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал на проходящей в Баку международной конференции на тему "Инновационный подход к развитию городов и сельских местностей: умные города и села".

"До конца 2024 года все население страны будет обеспечено высокоскоростным интернетом. Это одна из основных задач, поставленных перед нами главой государства. Разумеется, на нас ложится также обеспечение безопасности виртуальной среды. Для этого мы провели переговоры с израильским Университетом Technion, в ближайшие 3 года будут подготовлены около 3 000 специалистов", - отметил он.

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Версия на английском языке Rashad Nabiyev: ‘472,000 people provided with access to high-speed internet in first half of 2022'
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "I yarımildə 472 min insan yüksəksürətli internetə çıxış əldə edib"

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