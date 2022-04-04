Рашад Набиев встретился с премьер-министром Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на администрацию правительства Грузии.

На встрече были обсуждены различные сферы сотрудничества между двумя странами, а также железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Черноморско-Каспийский транспортный маршрут, коридор Персидский залив - Черное море и “зеленые порты”.

Было отмечено, что скоординированное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном создает условия для процесса привлечения грузов в транспортный коридор Европа-Азия, что в конечном итоге положительно сказывается на экономиках обеих стран.

На встрече была подчеркнута важность мира и стабильности для развития и долгосрочного прогресса региона.