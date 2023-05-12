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Рашад Набиев встретился с азербайджанскими победителями ”TEKNOFEST - 2023"

Рашад Набиев встретился с азербайджанскими победителями ”TEKNOFEST - 2023" Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с азербайджанскими победителями и стартаперами, представляющими азербайджанский павильон на фестивале аэрокосмических и технологических технологий “TEKNOFEST”, который прошел 27 апреля - 1 ма
ИКТ
12 мая 2023 г. 13:32
Рашад Набиев встретился с азербайджанскими победителями ”TEKNOFEST - 2023

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с азербайджанскими победителями и стартаперами, представляющими азербайджанский павильон на фестивале аэрокосмических и технологических технологий “TEKNOFEST”, который прошел 27 апреля - 1 мая в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече министр поздравил победителей, отметив, что такие инициативы, как “TEKNOFEST” играют особую роль в привлечении молодого поколения к авиационной, космической, технологической сферам.

Он подчеркнул, что проекты, представленные на этой платформе, имеют шанс в будущем стать глобальной компанией, продуктом. Он отметил, что молодые люди, участвующие в фестивале, добившиеся успеха, становятся источником мотивации для своих сверстников, что приводит к повышению интереса молодого поколения к технологиям в целом.

На встрече командам-победителям и стартапам были вручены сертификаты.

В рамках ”TEKNOFEST – 2023" на финальный этап соревнований прошли 16 азербайджанских команд, в которых приняли участие более 100 студентов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRəşad Nəbiyev “TEKNOFEST Türkiyə-2023”ün azərbaycanlı qalibləri ilə görüşüb

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