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Рашад Набиев: В следующем году сектор ИКТ получит широкие льготы 

Рашад Набиев: В следующем году сектор ИКТ получит широкие льготы  В следующем году в Азербайджане будут введены широкие льготы в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
ИКТ
31 декабря 2022 г. 12:31
Рашад Набиев: В следующем году сектор ИКТ получит широкие льготы 

В следующем году в Азербайджане будут введены широкие льготы в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в Twitter.

"Изменения предусматривают налоговые льготы для компаний, работающих в этой сфере, а также льготы для работников, связанные с обязательными выплатами по государственному социальному страхованию. Также для привлечения иностранных специалистов работодатели не будут требовать у них разрешения на работу на территории страны", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "Gələn il İKT sektoruna genişmiqyaslı güzəştlər olacaq"

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