Рашад Набиев: В следующем году сектор ИКТ получит широкие льготы

В следующем году в Азербайджане будут введены широкие льготы в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В следующем году в Азербайджане будут введены широкие льготы в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в Twitter.

"Изменения предусматривают налоговые льготы для компаний, работающих в этой сфере, а также льготы для работников, связанные с обязательными выплатами по государственному социальному страхованию. Также для привлечения иностранных специалистов работодатели не будут требовать у них разрешения на работу на территории страны", - добавил он.