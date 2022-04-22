Рашад Набиев: В Азербайджане необходимо построить готовое к кибератакам общество

Происходящая во всем мире цифровизация ставит азербайджанское общество перед рядом вызовов.

Происходящая во всем мире цифровизация ставит азербайджанское общество перед рядом вызовов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на презентации общественного объединения "Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана" (AKTA).

По словам Набиева, в связи с этим министерство определило несколько направлений своей политики. "В первую очередь, это создание общества, готового к кибератакам. Второй наиболее важный вопрос, вытекающий из этого, заключается в определении самой критической инфраструктуры. В тех или иных странах, обществах критическую инфраструктуру можно определить по-разному. Мы вместе со Службой государственной безопасности и другими государственными структурами работаем над тем, чтобы определить такую критическую инфраструктуру, которая бы не оказывая негативное влияние на общее развитие в стране, обеспечивала защиту национальной безопасности. Также механизмы регулирования должны быть выстроены таким образом, чтобы все были в выигрыше".

Министр добавил, что подготовка национальной стратегии кибербезопасности близится к завершению. "В 44-дневной Отечественной войне мы увидели, что наряду с угрозами в реальном мире важно и предупредить угрозы в виртуальном. Считаю, что принятие в ближайшее время стратегии в области информационной и кибербезопасности на 2022-2027 годы придаст новый импульс нашей работе", - отметил министр.