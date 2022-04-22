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Рашад Набиев: В Азербайджане необходимо построить готовое к кибератакам общество

Рашад Набиев: В Азербайджане необходимо построить готовое к кибератакам общество Происходящая во всем мире цифровизация ставит азербайджанское общество перед рядом вызовов.
ИКТ
22 апреля 2022 г. 18:58
Рашад Набиев: В Азербайджане необходимо построить готовое к кибератакам общество

Происходящая во всем мире цифровизация ставит азербайджанское общество перед рядом вызовов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на презентации общественного объединения "Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана" (AKTA).

По словам Набиева, в связи с этим министерство определило несколько направлений своей политики. "В первую очередь, это создание общества, готового к кибератакам. Второй наиболее важный вопрос, вытекающий из этого, заключается в определении самой критической инфраструктуры. В тех или иных странах, обществах критическую инфраструктуру можно определить по-разному. Мы вместе со Службой государственной безопасности и другими государственными структурами работаем над тем, чтобы определить такую критическую инфраструктуру, которая бы не оказывая негативное влияние на общее развитие в стране, обеспечивала защиту национальной безопасности. Также механизмы регулирования должны быть выстроены таким образом, чтобы все были в выигрыше".

Министр добавил, что подготовка национальной стратегии кибербезопасности близится к завершению. "В 44-дневной Отечественной войне мы увидели, что наряду с угрозами в реальном мире важно и предупредить угрозы в виртуальном. Считаю, что принятие в ближайшее время стратегии в области информационной и кибербезопасности на 2022-2027 годы придаст новый импульс нашей работе", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "Azərbaycanda kibertəhdidlərə hazır olan bir cəmiyyət qurmalıyıq"

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