Рашад Набиев: В 70% университетах в Азербайджане будут готовить специалистов в области ИИ

10:24

Планируется, что в 70% университетах, действующих в Азербайджане, будут готовить специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в Баку на инновационном саммите INMerge, организованном ООО PASHA Holding.

Он отметил, что для Азербайджана разработана сильная стратегия искусственного интеллекта: "Наблюдается 50-процентный годовой рост числа исследовательских статей, связанных с искусственным интеллектом. Мы нацелены на создание полностью основанного на искусственном интеллекте инновационного центра в одном из крупных университетов. Кроме того, мы разрабатываем сценарии использования искусственного интеллекта не только в государственных учреждениях, но и в частном секторе".