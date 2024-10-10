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Рашад Набиев: В 70% университетах в Азербайджане будут готовить специалистов в области ИИ

Рашад Набиев: В 70% университетах в Азербайджане будут готовить специалистов в области ИИ 10:24
ИКТ
10 октября 2024 г. 10:56
Рашад Набиев: В 70% университетах в Азербайджане будут готовить специалистов в области ИИ

Планируется, что в 70% университетах, действующих в Азербайджане, будут готовить специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в Баку на инновационном саммите INMerge, организованном ООО PASHA Holding.

Он отметил, что для Азербайджана разработана сильная стратегия искусственного интеллекта: "Наблюдается 50-процентный годовой рост числа исследовательских статей, связанных с искусственным интеллектом. Мы нацелены на создание полностью основанного на искусственном интеллекте инновационного центра в одном из крупных университетов. Кроме того, мы разрабатываем сценарии использования искусственного интеллекта не только в государственных учреждениях, но и в частном секторе".

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Версия на английском языке Rashad Nabiyev: 70% of Azerbaijani universities to teach artificial intelligence
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "Azərbaycanda universitetlərin 70 %-də süni intellekt tədris olunacaq"

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