Рашад Набиев: Существуют разные мнения о недостаточном уровне инноваций в Азербайджане

Сегодня существуют разные мнения о недостаточном уровне инноваций в Азербайджане, с которыми нельзя не согласиться.

Сегодня существуют разные мнения о недостаточном уровне инноваций в Азербайджане, с которыми нельзя не согласиться.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на Форуме молодых предпринимателей и инвестиций Азербайджана, который был организован совместно Молодежным форумом исламского сотрудничества (ICYF) и Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики.

"Основная причина заключается в том, что экзосистема еще не полностью сформирована. Главный вопрос - развитие человеческих ресурсов. Если IT-компании и банки предлагают специалистам высокооплачиваемую работу, то те, скорее всего, не будут рисковать, создавая свои компании или запуская стартапы. Наша цель - вывести на рынок достаточное количество специалистов, чтобы после насыщения рынка они могли определить, что работает, а что нет, пройдя этот путь в определенной компании. Одним из ключевых факторов, позволяющих им пойти на такой риск, является уверенность в том, что интеллектуальный продукт защищен на рынке. В последние годы в нашей стране успешно проводятся судебные и правовые реформы. Я считаю, что параллельное решение этих вопросов даст молодежи надежду на то, что любая созданная ими компания будет приносить доход в будущем", - отметил министр.