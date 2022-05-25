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Рашад Набиев посетил территорию проведения "ТЕКНОФЕСТ Азербайджан"

Рашад Набиев посетил территорию проведения "ТЕКНОФЕСТ Азербайджан" Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев посетил территорию проведения фестиваля аэрокосмической и технологической индустрии ”TEKNOFEST Азербайджан".
ИКТ
25 мая 2022 г. 17:44
Рашад Набиев посетил территорию проведения ТЕКНОФЕСТ Азербайджан

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев посетил территорию проведения фестиваля аэрокосмической и технологической индустрии ”TEKNOFEST Азербайджан".

Как сообщает Report, сначала министр поинтересовался последними подготовительными работами, дал поручения и рекомендации.

Затем он встретился с техническим директором турецкой компании “Baykar” и председателем правления фестиваля аэрокосмической и технологической техники “TEKNOFEST” Сельчуком Байрактаром.

Напомним, что ”ТЕКНОФЕСТ Азербайджан" начнется завтра и продлится 4 дня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRəşad Nəbiyev "TEKNOFEST Azərbaycan"ın keçiriləcəyi əraziyə baş çəkib

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