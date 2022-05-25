Рашад Набиев посетил территорию проведения "ТЕКНОФЕСТ Азербайджан"

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев посетил территорию проведения фестиваля аэрокосмической и технологической индустрии ”TEKNOFEST Азербайджан".

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев посетил территорию проведения фестиваля аэрокосмической и технологической индустрии ”TEKNOFEST Азербайджан".

Как сообщает Report, сначала министр поинтересовался последними подготовительными работами, дал поручения и рекомендации.

Затем он встретился с техническим директором турецкой компании “Baykar” и председателем правления фестиваля аэрокосмической и технологической техники “TEKNOFEST” Сельчуком Байрактаром.

Напомним, что ”ТЕКНОФЕСТ Азербайджан" начнется завтра и продлится 4 дня.