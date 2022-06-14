Рашад Набиев: Азербайджанские вузы выпускают недостаточно IT- специалистов

Азербайджанские университеты выпускают примерно 3 000 специалистов в сфере ИТ, но этого слишком мало для удовлетворения спроса со стороны банков и ИТ-компаний.

Азербайджанские университеты выпускают недостаточное количество IT- специалистов для банков и компаний.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, выступая на встрече с представителями инновационной экосистемы.

По его словам, на рынке существует определенный пробел, без восполнения которого нельзя решить проблемы: "За последний год проведены исследования рынка, и выявлен определенный спрос".

Набиев отметил, что основной целью министерства за последний год является решение фундаментальных вопросов: "В рамках азербайджанского законодательства подготовлен и представлен в правительство подробный документ. Надеемся, что до конца года этот документ будет принят. Цель состоит в том, чтобы развивать человеческий капитал. Если кто-то думает, что в университетах можно создавать стартапы без исследований, то он ошибается. Мы готовы поддержать стартапы в любой момент".