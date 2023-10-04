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Рашад Набиев ответил на вопросы студентов из стран ИСЕСКО

Рашад Набиев ответил на вопросы студентов из стран ИСЕСКО Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился со студентами из стран-членов Исламской всемирной организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) .
ИКТ
4 октября 2023 г. 08:41
Рашад Набиев ответил на вопросы студентов из стран ИСЕСКО

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился со студентами из стран-членов Исламской всемирной организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Как передает Report, об этом Рашад Набиев сообщил на своей странице в социальной сети Х.

"В рамках 74-го Международного конгресса по астронавтике мы встретились с 500 студентами из стран-членов ИСЕСКО в Университете ADA. Обменялись с молодежью идеями о вкладе исламских стран в развитие науки в формате международной платформы ИСЕСКО Youth Talks, обсудили профессии будущего", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev İSESKO ölkələrindən olan tələbələrin suallarını cavablandırıb

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