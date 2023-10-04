Рашад Набиев ответил на вопросы студентов из стран ИСЕСКО

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился со студентами из стран-членов Исламской всемирной организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) .

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился со студентами из стран-членов Исламской всемирной организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Как передает Report, об этом Рашад Набиев сообщил на своей странице в социальной сети Х.

"В рамках 74-го Международного конгресса по астронавтике мы встретились с 500 студентами из стран-членов ИСЕСКО в Университете ADA. Обменялись с молодежью идеями о вкладе исламских стран в развитие науки в формате международной платформы ИСЕСКО Youth Talks, обсудили профессии будущего", - написал министр.