Рашад Набиев обсудил Средний коридор с помощником министра торговли США

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане помощником министра торговли США по глобальным рынкам Аруном Венкатараманом.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане помощником министра торговли США по глобальным рынкам Аруном Венкатараманом.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В ходе встречи обсуждалось сотрудничество между двумя странами в области ИКТ, инноваций, кибербезопасности, авиации и железнодорожного транспорта.

В то же время состоялся обмен мнениями о важности Среднего коридора.

Стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества в области ИКТ и инноваций, проведения совместных тренингов.