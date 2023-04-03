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Рашад Набиев обсудил Средний коридор с помощником министра торговли США

Рашад Набиев обсудил Средний коридор с помощником министра торговли США Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане помощником министра торговли США по глобальным рынкам Аруном Венкатараманом.
ИКТ
3 апреля 2023 г. 20:20
Рашад Набиев обсудил Средний коридор с помощником министра торговли США

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане помощником министра торговли США по глобальным рынкам Аруном Венкатараманом.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В ходе встречи обсуждалось сотрудничество между двумя странами в области ИКТ, инноваций, кибербезопасности, авиации и железнодорожного транспорта.

В то же время состоялся обмен мнениями о важности Среднего коридора.

Стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества в области ИКТ и инноваций, проведения совместных тренингов.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev ABŞ ticarət katibinin köməkçisi ilə Orta Dəhlizi müzakirə edib

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