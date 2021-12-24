Рашад Набиев: Мобильным интернетом обеспечено 52% территории Карабаха

На сегодняшний день мобильным интернетом обеспечено 52% освобожденных территориях.

На сегодняшний день мобильным интернетом обеспечено 52% освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на научно-практической конференции Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа", организованной партией "Ени Азербайджан".

"Это очень высокий показатель. С 1998 года по 2016 год нам удалось обеспечить мобильную сеть по всей стране (за исключением оккупированных территорий) на 95%. Но за короткое время мы получили результат в 52%. Это большой успех, и мы продолжим работу как с фиксированной, так и с мобильной сетью”, - сказал он.