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Рашад Набиев: Мобильным интернетом обеспечено 52% территории Карабаха

Рашад Набиев: Мобильным интернетом обеспечено 52% территории Карабаха На сегодняшний день мобильным интернетом обеспечено 52% освобожденных территориях.
ИКТ
24 декабря 2021 г. 11:40
Рашад Набиев: Мобильным интернетом обеспечено 52% территории Карабаха
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На сегодняшний день мобильным интернетом обеспечено 52% освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на научно-практической конференции Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа", организованной партией "Ени Азербайджан".

"Это очень высокий показатель. С 1998 года по 2016 год нам удалось обеспечить мобильную сеть по всей стране (за исключением оккупированных территорий) на 95%. Но за короткое время мы получили результат в 52%. Это большой успех, и мы продолжим работу как с фиксированной, так и с мобильной сетью”, - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijani minister: 52% of Karabakh territory provided with mobile Internet
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: “Qarabağda mobil internet şəbəkəsi 52 % bərpa olunub”

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