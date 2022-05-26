О нас

Рашад Набиев: Турция и Азербайджан достигли предварительного соглашения об электронной подписи

Рашад Набиев: Турция и Азербайджан достигли предварительного соглашения об электронной подписи Между Турцией и Азербайджаном достигнуты предварительные соглашения об унификации электронной подписи.
ИКТ
26 мая 2022 г. 17:18
Рашад Набиев: Турция и Азербайджан достигли предварительного соглашения об электронной подписи

Между Турцией и Азербайджаном достигнуты предварительные соглашения об унификации электронной подписи.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на состоявшемся сегодня в Баку совещании министров, ответственных за ИКТ стран-членов организации тюркских государств (ОТГ) в рамках фестиваля аэрокосмической и технологической индустрии ”ТЕКНОФЕСТ Азербайджан".

“У каждой страны есть конкретные взгляды, вытекающие из ее приоритетов, взглядов на национальную безопасность. Учитывая это, считаем, что и в этой сфере у нас достаточно широкие возможности для сотрудничества. Одним из направлений, которое упрощает реализацию, является унификация электронной подписи. Мы ведем переговоры с Турецкой Республикой в этой области, есть предварительные договоренности”, – сказал министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "Türkiyə ilə Azərbaycan arasında elektron imza ilə bağlı ilkin razılaşma əldə olunub"

Самое читаемое

Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
23 мая 2022 г. 14:41
NYT опубликовал фото- и видеодоказательства казни жителей Бучи
NYT опубликовал фото- и видеодоказательства казни жителей Бучи
20 мая 2022 г. 14:11
Определена цена на хадж из Азербайджана
Определена цена на хадж из Азербайджана
24 мая 2022 г. 15:27
Мариуполь сдался после 81-дневной осады
ФотоМариуполь сдался после 81-дневной осады
20 мая 2022 г. 18:07
В Баку цыгане зарезали гражданина России
В Баку цыгане зарезали гражданина России
22 мая 2022 г. 01:17
Скончался народный артист Вагиф Асадов
Скончался народный артист Вагиф Асадов
19 мая 2022 г. 19:13
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
22 мая 2022 г. 21:00
Стали известны лучшие бомбардиры АПЛ
Стали известны лучшие бомбардиры АПЛ
23 мая 2022 г. 04:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi