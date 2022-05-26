Рашад Набиев: Турция и Азербайджан достигли предварительного соглашения об электронной подписи

Между Турцией и Азербайджаном достигнуты предварительные соглашения об унификации электронной подписи.

Между Турцией и Азербайджаном достигнуты предварительные соглашения об унификации электронной подписи.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на состоявшемся сегодня в Баку совещании министров, ответственных за ИКТ стран-членов организации тюркских государств (ОТГ) в рамках фестиваля аэрокосмической и технологической индустрии ”ТЕКНОФЕСТ Азербайджан".

“У каждой страны есть конкретные взгляды, вытекающие из ее приоритетов, взглядов на национальную безопасность. Учитывая это, считаем, что и в этой сфере у нас достаточно широкие возможности для сотрудничества. Одним из направлений, которое упрощает реализацию, является унификация электронной подписи. Мы ведем переговоры с Турецкой Республикой в этой области, есть предварительные договоренности”, – сказал министр.