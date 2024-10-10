Рашад Набиев: К концу года средняя скорость интернета в Азербайджане может превысить 80 Мбит/с

К концу года средняя скорость интернета в стране может превысить 80 Мбит/с.

К концу года средняя скорость интернета в стране может превысить 80 Мбит/с.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на Инновационном саммите INMerge, проходящем в Баку при организации ООО PAŞA Holding.

"Два года назад мы запустили проект Online Азербайджан, целью которого является прокладка оптоволоконных линий в самые отдаленные точки страны. Когда мы начинали проект, средняя скорость интернета в Азербайджане составляла около 12 Мбит/с, однако уже в августе этого года она превысила 50 Мбит/с", - отметил министр.