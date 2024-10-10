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Рашад Набиев: К концу года средняя скорость интернета в Азербайджане может превысить 80 Мбит/с

Рашад Набиев: К концу года средняя скорость интернета в Азербайджане может превысить 80 Мбит/с К концу года средняя скорость интернета в стране может превысить 80 Мбит/с.
ИКТ
10 октября 2024 г. 12:11
Рашад Набиев: К концу года средняя скорость интернета в Азербайджане может превысить 80 Мбит/с

К концу года средняя скорость интернета в стране может превысить 80 Мбит/с.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на Инновационном саммите INMerge, проходящем в Баку при организации ООО PAŞA Holding.

"Два года назад мы запустили проект Online Азербайджан, целью которого является прокладка оптоволоконных линий в самые отдаленные точки страны. Когда мы начинали проект, средняя скорость интернета в Азербайджане составляла около 12 Мбит/с, однако уже в августе этого года она превысила 50 Мбит/с", - отметил министр.

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Версия на английском языке Rashad Nabiyev: Internet speed in Azerbaijan expected to surpass 80 Mbps this year
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "Bu il Azərbaycanda internetin orta sürətinin 80 Mbps-ni ötəcəyini düşünürük"

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