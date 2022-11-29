Рашад Набиев: До конца этого года будут предприняты очень важные шаги в связи со стартапами

Рашад Набиев: До конца этого года будут предприняты очень важные шаги в связи со стартапами

За счет поправок в законодательство в сфере ИКТ до конца этого года будут предприняты очень важные шаги для стартапов, а также компаний, работающих в этой сфере.

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За счет поправок в законодательство в сфере ИКТ до конца этого года будут предприняты очень важные шаги для стартапов, а также компаний, работающих в этой сфере. Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил на презентации венчурного фонда Caucasus ventures. Р. Набиев добавил, что в настоящее время готовится новый пакет документов: "В связи с внесением изменений в действующее законодательство подготовлен достаточно важный пакет документов касательно как социальных выплат, так и налога на прибыль или по дивидендным выплатам в регионе. Мы считаем, что принятие пакета документов внесет свой вклад в развитие рынка, экосистемы в целом. Мы знаем, что в действующем законодательстве нет положения о венчурном финансировании. Но в Гражданском кодексе есть возможности, которыми мы уже воспользовались. Тем не менее разрабатывается отдельный законодательный сборник в связи с венчурным финансированием, c формированием соответствующей экосистемы. В этом направлении мы работаем с министерством экономики". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Minister says important steps to be taken on startups by end of year