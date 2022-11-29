О нас

Рашад Набиев: До конца этого года будут предприняты очень важные шаги в связи со стартапами

Рашад Набиев: До конца этого года будут предприняты очень важные шаги в связи со стартапами За счет поправок в законодательство в сфере ИКТ до конца этого года будут предприняты очень важные шаги для стартапов, а также компаний, работающих в этой сфере.
ИКТ
29 ноября 2022 г. 11:39
Рашад Набиев: До конца этого года будут предприняты очень важные шаги в связи со стартапами

За счет поправок в законодательство в сфере ИКТ до конца этого года будут предприняты очень важные шаги для стартапов, а также компаний, работающих в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил на презентации венчурного фонда Caucasus ventures.

Р. Набиев добавил, что в настоящее время готовится новый пакет документов: "В связи с внесением изменений в действующее законодательство подготовлен достаточно важный пакет документов касательно как социальных выплат, так и налога на прибыль или по дивидендным выплатам в регионе. Мы считаем, что принятие пакета документов внесет свой вклад в развитие рынка, экосистемы в целом.

Мы знаем, что в действующем законодательстве нет положения о венчурном финансировании. Но в Гражданском кодексе есть возможности, которыми мы уже воспользовались. Тем не менее разрабатывается отдельный законодательный сборник в связи с венчурным финансированием, c формированием соответствующей экосистемы. В этом направлении мы работаем с министерством экономики".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister says important steps to be taken on startups by end of year
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "Startaplarla bağlı bu ilin sonuna qədər çox əhəmiyyətli addımlar atılacaq"

Экслюзивные новости

Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi