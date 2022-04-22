О нас
Аудио новости

Рашад Набиев: Частота кибератак возросла

Рашад Набиев: Частота кибератак возросла Частота кибератак в мире увеличилась почти в 4 раза.
ИКТ
22 апреля 2022 г. 17:58
Рашад Набиев: Частота кибератак возросла

Частота кибератак в мире увеличилась почти в 4 раза.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на презентации общественного объединения "Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана" (AKTA).

"Раньше кибератаки происходили каждые 40 секунд, а сейчас каждые 11 секунд. Параллельно увеличилось и количество устройств, подключенных к интернету. Если в 2016 году к глобальной сети было подключено 11 миллиардов устройств, то к 2026 году эта цифра достигнет 80 миллиардов", - отметил он.

Кроме того, по словам министра, кибератаки нанесли ущерб мировой экономике на 6 триллионов долларов США: "Это 6% мирового ВВП, третья по величине экономика после США и Китая".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "Kiberhücumların tezliyi artıb"

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
15 апреля 2022 г. 21:31
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Все больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
ФотоВсе больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
16 апреля 2022 г. 14:41
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi