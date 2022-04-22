Рашад Набиев: Частота кибератак возросла

Частота кибератак в мире увеличилась почти в 4 раза.

Частота кибератак в мире увеличилась почти в 4 раза.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на презентации общественного объединения "Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана" (AKTA).

"Раньше кибератаки происходили каждые 40 секунд, а сейчас каждые 11 секунд. Параллельно увеличилось и количество устройств, подключенных к интернету. Если в 2016 году к глобальной сети было подключено 11 миллиардов устройств, то к 2026 году эта цифра достигнет 80 миллиардов", - отметил он.

Кроме того, по словам министра, кибератаки нанесли ущерб мировой экономике на 6 триллионов долларов США: "Это 6% мирового ВВП, третья по величине экономика после США и Китая".