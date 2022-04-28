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Рашад Набиев: Большая часть наших предпринимателей хочет вложиться в новые технологии

Рашад Набиев: Большая часть наших предпринимателей хочет вложиться в новые технологии В Азербайджане 60% предпринимателей заинтересованы во вложении денег в новые технологии.
ИКТ
28 апреля 2022 г. 11:48
Рашад Набиев: Большая часть наших предпринимателей хочет вложиться в новые технологии

В Азербайджане 60% предпринимателей заинтересованы во вложении денег в новые технологии.

Как сообщает Report со ссылкой на REAL TV, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал на встрече с предпринимателями.

По словам министра, цифровая трансформация не должна осуществляться только ради цифровизации, а должна быть зеркалом, отражающим трудности и вызовы, с которыми сталкивается страна, экономический рост: "Вложенные в цифровую трансформацию инвестиции должны служить созданию добавленной стоимости, а добавленная стоимость – не краткосрочным, а долгосрочным целям. При реализации цифровой трансформации вторым важным фактором является обеспечение инклюзивности, повышение конкурентоспособности. И, как следствие, повышение конкурентоспособности экономики будет происходить исключительно за счет инноваций. Мы рассматриваем инновации как продукт, который способствует созданию нового рынка".

Рашад Набиев отметил, что период пандемии COVID-19 стал уроком для предпринимателей не только у нас, но и во всем мире, и они были вынуждены пересмотреть свои бизнес-модели: "Согласно недавнему опросу, проведенному компанией PWC, примерно 60% наших предпринимателей заинтересованы в том, чтобы вложиться в новые технологии, а это проходит через цифровую трансформацию".

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: “Sahibkarların 60%-i yeni texnologiyalara pul qoymaq istəyir”

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