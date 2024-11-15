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Рашад Набиев: Азербайджан и CISCO обсуждают создание регионального центра

Рашад Набиев: Азербайджан и CISCO обсуждают создание регионального центра 18:25
ИКТ
15 ноября 2024 г. 18:44
Рашад Набиев: Азербайджан и CISCO обсуждают создание регионального центра

Азербайджан и компания CISCO обсудили создание регионального центра на территории страны.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал на своей странице в соцсети "X".

Обсуждения состоялись в ходе встречи со старшим вице-президентом CISCO Мэри Де Высоцки, находящейся с визитом в Азербайджане.

"Мы рассмотрели возможности сотрудничества в различных областях информационных технологий, включая искусственный интеллект, а также обсудили организацию совместных тренингов и создание регионального центра в нашей стране", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və CISCO ölkəmizdə regional mərkəzin yaradılmasını müzakirə edib

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