Рашад Набиев: Азербайджан и CISCO обсуждают создание регионального центра

18:25

Азербайджан и компания CISCO обсудили создание регионального центра на территории страны.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал на своей странице в соцсети "X".

Обсуждения состоялись в ходе встречи со старшим вице-президентом CISCO Мэри Де Высоцки, находящейся с визитом в Азербайджане.

"Мы рассмотрели возможности сотрудничества в различных областях информационных технологий, включая искусственный интеллект, а также обсудили организацию совместных тренингов и создание регионального центра в нашей стране", - написал министр.