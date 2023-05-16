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Рашад Набиев: 39% граждан Азербайджана имеют доступ к широкополосному интернету

Рашад Набиев: 39% граждан Азербайджана имеют доступ к широкополосному интернету 39% граждан Азербайджана имеют доступ к широкополосному интернету.
ИКТ
16 мая 2023 г. 10:59
Рашад Набиев: 39% граждан Азербайджана имеют доступ к широкополосному интернету

39% граждан Азербайджана имеют доступ к широкополосному интернету.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал на проходящей в Баку конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2023.

По его словам, до конца будущего года этот показатель составит 100%.

"После того, как нам удастся проложить новую линию связи по дну Каспийского моря, все домохозяйства получат доступ к широкополосному интернету. Другая стоящая перед нами задача - расширение цифровизации и обеспечение кибербезопасности", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "Vətəndaşların 39 %-nin genişzolaqlı internetə çıxışı var"

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