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Рашад Халыгов: В Азербайджане наблюдается нехватка дата-аналитиков

Рашад Халыгов: В Азербайджане наблюдается нехватка дата-аналитиков Сегодня в Азербайджане ощущается нехватка специалистов в области дата-анализа.
ИКТ
11 марта 2024 г. 12:22
Рашад Халыгов: В Азербайджане наблюдается нехватка дата-аналитиков

Сегодня в Азербайджане ощущается нехватка специалистов в области дата-анализа.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Рашад Халыгов на пресс-конференции по итогам деятельности агентства за 2023 и предстоящим задачам.

По его словам, одной из основных причин этого является недостаточный спрос на рынке.

"Это является своего рода культурой. На деле частный сектор первым формирует специалистов в данной сфере, исходя из спроса рынка. У нас также в частных структурах сформирована культура сбора данных. Однако это наблюдается в очень немногих крупных компаниях", - отметил Халыгов.

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Версия на английском языке Azerbaijan faces shortage of data analysts, says IDDA Deputy Chairman
Версия на азербайджанском языке Rəşad Xalıqov: "Azərbaycanda data analitika sahəsində mütəxəssis çatışmazlığı var"

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