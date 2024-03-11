Рашад Халыгов: В Азербайджане наблюдается нехватка дата-аналитиков

Сегодня в Азербайджане ощущается нехватка специалистов в области дата-анализа.

Сегодня в Азербайджане ощущается нехватка специалистов в области дата-анализа.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Рашад Халыгов на пресс-конференции по итогам деятельности агентства за 2023 и предстоящим задачам.

По его словам, одной из основных причин этого является недостаточный спрос на рынке.

"Это является своего рода культурой. На деле частный сектор первым формирует специалистов в данной сфере, исходя из спроса рынка. У нас также в частных структурах сформирована культура сбора данных. Однако это наблюдается в очень немногих крупных компаниях", - отметил Халыгов.