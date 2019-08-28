Рамин Гулузаде: Во внедрении и применении информационных технологий ведущую роль играют студенты и молодежь

"Отрадно, что студенты и молодежь играют ведущую роль во внедрении и применении информационных технологий".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на церемонии открытия конкурса AZCLOUD Hackathon 2019 сказал министр транспорта связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде.

"Это мероприятие показывает, что молодежь пользуется интернетом не только для развлечения и получения знаний, но и для реализации своих бизнес-идей. Для участия в сегодняшнем мероприятии поступило около 250 обращений, из них в борьбу вступят 20 команд, более 80 участников", - подчеркнул Р. Гулузаде.

Отметим, что при спонсорстве и организации функционирующем при министерстве транспорта, связи и высоких технологий ООО “AzInTelecom”, “Hewlett Packard Enterprise”, “R.I.S.K Company”, “Azercell Telekom”, “TrendMicro”, “Juniper Networks”, “Cisco” и компании “Bestcomp Group” проводится конкурс AZCLOUD Hackathon 2019. Команда-победитель конкурса AZCLOUD Hackathon 2019 получит денежный приз в размере 10 000 манатов.

Hackathon – это цикл мероприятий, который объединяет программистов для решения проблем, подготовки проектов и соревнований.