Рамин Гулузаде: Приватизацию "Азтелекома" следует расценивать с точки зрения экономической выгоды государства - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В эксклюзивном интервью Report министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде рассказал о новшествах в возглавляемой им сфере и предстоящих планах.

- В первую очередь хотелось бы затронуть тарифы на услуги связи и интернет-услуги. Ожидаются ли изменения в тарифах в предстоящие месяцы?

- Как Вам известно, в стране действует до 50 интернет-провайдеров. Они вольны сами устанавливать тарифы на свои услуги. Что касается услуг связи, эти цены определяются Тарифным советом. По поводу изменения цен в Тарифный совет обращений не поступало.

- Вот уже несколько лет в бакинских парках действует услуга бесплатного доступа к интернету. В чем цель этого новшества и может ли быть расширена сфера охвата этой услуги?

- 80% населения Азербайджана пользуются интернетом, однако, несмотря на это, с нашей стороны предпринимаются меры для эффективного его использования. Мы стараемся повысить этот показатель. С этой целью мы реализуем различные проекты, завозим в Азербайджан новейшие технологии. В настоящее время в Баку реализуются проекты по внедрению в Баку LTE-технологий, и развитию широкополосного интернета в регионах. Помимо этого, в рамках проекта "Общественный интернет" в 18 местностях в столице активизирована сеть бесплатного Wi-Fi-интернета. Это социальный проект, которым смогут воспользоваться как горожане, так и гости нашей страны. Бесплатные Wi-Fi-зоны созданы в Приморском национальном парке, Ичеришехере, парке перед Центром Гейдара Алиева и других крупных парках – излюбленных местах посещения горожан.

- Порой пользователи жалуются на низкую скорость и качество интернета. Вам поступают подобные жалобы?

- Разумеется, поступают. Но хочу отметить, что порой наши граждане из-за проблем со связью внутри самих квартир жалуются министерству, то есть госструктурам. Но надо учитывать, что министерство ответственно за крупные инфраструктурные проекты, усовершенствование и регулирование законодательства. Разумеется, ведется постоянная работа и по улучшению качества и скорости интернета. Мы нацелены на расширение зоны охвата широкополосного интернета и повышение качества оказываемых услуг. В стране населению оказывают услуги до 50 интернет-провайдеров, каждый из которых сам несет ответственность за качество предоставляемых услуг. Министерство усилило контроль за качеством оказываемых ими услуг, которое должно отвечать современным стандартам.

- Азербайджан обеспечивают интернетом два оператора связи. Ожидается ли выход на рынок третьего backbone?

- Пока таких предложений не поступало. Разумеется, это бизнес-проект и если какая-то компания выразит готовность доставлять интернет в Азербайджан, мы открыты для любых предложений. Для этого предусмотрены все условия с точки зрения законодательства и регулирования. Знаете, ныне международный интернет-трафик в стране даже опережает спрос. Однако принимая во внимание планы о превращении нашей страны в могучий информационный поток, возможно, что возникнет необходимость в большем объеме.

- Может ли войти на азербайджанский рынок 4-й оператор мобильной связи?

- Пока в министерство не поступало подобных обращений.

- Приватизация государственных предприятий связи в Азербайджане, в том числе ООО Aztelekom затягивается уже долгие годы. В чем причина?

- Не следует расценивать это как некую задержку. Данный вопрос расценивается с точки зрения экономических интересов и выгоды государства, в связи с чем предпринимаются соответствующие шаги.

- И последний вопрос. Какие новшества будут привнесены в транспортную систему, которая подведомственна возглавляемой Вами структуре?

- Реформы по регулированию транспортного сектора будут продолжены. Проведены исследования, подготовлены предложения. Оказывается поддержка всем проводимым государством проектам для превращения страны в транспортный транзитный центр, расширяется международное сотрудничество, рассматривается потенциал этой области. Идя в ногу со временем, мы намерены широко задействовать информационно-коммуникационные технологии в транспортной системе. Все это состоится в скором времени. Таким образом, в транспортном секторе будет развиваться не только физическая инфраструктура, но и инфраструктура, основанная на самых передовых достижениях сферы ИКТ. В результате, воспользоваться транспортными услугами станет намного легче, повысится степень удовлетворенности граждан пассажиро- и грузоперевозками.