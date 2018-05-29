Рамин Гулузаде принял участие в ежегодном саммите по транспортной безопасности

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В Лейпциге (Германия) прошел ежегодный саммит Международного транспортного форума (МТФ) на тему "Транспортная безопасность".

Как сообщает Report, на саммите приняли участие министры транспорта стран-членов МТФ, представители бизнеса, руководители международных организаций, ведущие исследователи.

Азербайджан на саммите был представлен делегацией, возглавляемой министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде.

На мероприятии были проведены обсуждения и заслушаны выступления участников по таким темам, как обеспечение безопасности на транспорте, организация экологически чистого транспорта, переход на систему "умного" транспорта в городах и регионах, транспорт и изменение климата, устранение препятствий для эффективных автомобильных перевозок, зависимость транспорта от цифрового оборудования и др.

Рамин Гулузаде выступил на министерской сессии, посвященной вопросам безопасности на транспорте и устранению препятствий в области автомобильных перевозок.

Министр подробно проинформировал участников мероприятия о работе, проводимой в Азербайджане в указанных сферах, реализуемых проектах, а также о внедрении информационно-коммуникационных технологий, инновационных систем в области транспорта и логистики.

Кроме того, в рамках саммита Рамин Гулузаде провел двусторонние встречи с главами соответствующих профильных структур Латвии, Украины, Молдовы, а также генеральным секретарем постоянного международного секретариата Организации Черноморского экономического сотрудничества.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сфере транспорта.