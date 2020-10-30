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Рамин Гулузаде обсудил с послом Пакистана в Азербайджане провокации Армении

Рамин Гулузаде обсудил с послом Пакистана в Азербайджане провокации Армении Он также сообщил о жертвах среди мирного населения и ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре в результате кассетной бомбардировки города Барда вооруженными силами Армении 28 октября
ИКТ
30 октября 2020 г. 12:58
Рамин Гулузаде обсудил с послом Пакистана в Азербайджане провокации Армении

Состоялась встреча между министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде и новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Билалом Хайе, сообщает Report со ссылкой на министерство.

Министр поздравил посла с началом его дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов.

В ходе встречи Рамин Гулузаде рассказал послу о недавних военных провокациях Армении против нашей страны. Он также сообщил о жертвах среди мирного населения и ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре в результате кассетной бомбардировки города Барда вооруженными силами Армении 28 октября.

Министр отметил, что в результате обстрелов баллистическими ракетами со стороны армянских вооруженных сил Агдамского, Агджабединского, Тертерского, Геранбойского и Бардинского районов Азербайджана, городов Гянджа и Мингячевир, а также Хызинского и Абшеронского районов, удаленных от зоны конфликта, с 27 сентября по сей день погиб 91 мирный житель, ранено 400 гражданских лиц, повреждено более 3 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

Рамин Гулузаде подчеркнул, что международное сообщество должно решительно осудить Армению за осуществляемые ею военные преступления и призвать ее воздерживаться от подобных действий.

Посол Билал Хайе заявил, что Пакистан всегда поддерживал и впредь будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между двумя странами в области инноваций, высоких технологий и транспорта.

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Версия на азербайджанском языке Ramin Quluzadə Pakistan səfirinə Ermənistanın təxribatlarından danışdı

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