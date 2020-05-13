Рамин Гулузаде: Мы работаем с Cisco по 8 цифровым приоритетам

Состоялась видеоконференция между Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и компанией Cisco с целью обсуждения совместной деятельности и определения планов на будущее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В видеовстрече наряду с азербайджанской стороной, приняли участие вице-президент Cisco Гай Дидрих, вице-президент по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу, региональный директор по Азербайджану Владимир Орлов и руководитель программы цифровизации для Азербайджана Рамиль Эйюбов.

Выступивший на видеомероприятии министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде сказал, что в период, когда пандемия коронавируса стремительно распространяется по всему миру и оказывает серьезное влияние на глобальные экономические и торговые процессы, использование высоких технологий является приоритетом. По этой причине министр поблагодарил руководство компании Cisco за тесное сотрудничество и поддержку в создании соответствующей инфраструктуры в целях проведения видеоконференций для президента Азербайджана, а также правительственных организаций. Он также отметил, что региональный директор по Азербайджану компании Владимир Орлов 21 апреля 2020 года был награжден почетной грамотой за оказанную поддержку.

"Важно и в дальнейшем расширять сотрудничество в направлении внедрения высоких технологий в нашей стране. В настоящее время мы работаем с вашей компанией по 8 цифровым приоритетам. Реализация этих проектов играет важную роль в развитии инновационных технологий в стране", – добавил Р. Гулузаде.

Говоря о внедрении проекта Connected Government для видеоконференций, являющихся важным средством в период пандемии COVID-19, министр подчеркнул, что ряд значимых встреч был организован с использованием сетевых технологий Cisco и платформы Azcloud. Рамин Гулузаде отметил, что AzInTelecom, действующий в подчинении министерства, запустил для частных компаний и государственных учреждений сервис видеоконференций, известный как VCaaS, на основе решения Cisco Meeting Server. Он также выступил с предложением рассмотреть возможность продления срока лицензии сервиса для его успешного функционирования в будущем.

Касаясь важных элементов и приоритетов сотрудничества, министр отметил активную совместную разработку вопросов связи, а также декриминализации, "умного" сельского хозяйства и кибербезопасности для их эффективной реализации: "Что касается проекта "Умный город", то концепция пилотного проекта "Скоординированная центральная автобусная остановка" была успешно завершена. Она представлена президенту и первому вице-президенту Азербайджанской Республики в декабре 2019 года. Важно полностью определить приоритеты цифровизации в Азербайджане и расширить применение инновационных технологий в развитии экономики страны. В связи с этим министерство направило информационный запрос в ряд международных компаний для сбора информации о консультациях по проекту "Умный город», старт которому будет дан в ближайшее время в Азербайджане. Кроме того, мы ведем обсуждения концепции "Единая страновая панель" с Cisco и Quantela для интеграции всех "умных" систем страны. Мы предлагаем рассмотреть возможность финансирования Cisco консалтинговых услуг, которые будут оказаны в рамках проекта "Умный город".

Министр также рассказал об успешных результатах, достигнутых в области обучения: "Центр применения и обучения ИКТ министерства сертифицирован по программе Сетевой академии Cisco. Этот учебный центр также построил учебную лабораторию Cisco с оборудованием, предоставляемым бесплатно офисом Cisco в Азербайджане. Реализация проекта Connected Schools также развивается в позитивном направлении".

Владимир Орлов, выразив признательность министру за постоянную поддержку деятельности компании в Азербайджане, высоко оценил шаги, предпринимаемые Министерством транспорта, связи и высоких технологий для защиты безопасности граждан в период пандемии COVID-19.

"В этот сложный период наша местная команда сумела обеспечить своевременную и успешную поддержку некоторых государственных учреждений Азербайджана, внедрив решения Cisco для обеспечения устойчивости деятельности", – добавил В.Орлов. В заключение он подчеркнул, что компания рада выступать в качестве ключевого партнера Азербайджана в сфере инноваций и цифровизации.