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Ракета SpaceX вывела на орбиту индонезийский спутник связи

Ракета SpaceX вывела на орбиту индонезийский спутник связи Ракета Falcon 9 в понедельник вывела на геосинхронную орбиту индонезийский телекоммуникационный спутник Satria.
ИКТ
19 июня 2023 г. 06:13
Ракета SpaceX вывела на орбиту индонезийский спутник связи

Ракета Falcon 9 в понедельник вывела на геосинхронную орбиту индонезийский телекоммуникационный спутник Satria.

Как передает Report, об этом заявила компания разработчик-носителя SpaceX.

"Вывод спутника Satria подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты SpaceX был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Satria, изготовленный французским разработчиком Thales Group для спутникового провайдера PT Satelit Nusantara Tiga, является крупнейшим телекоммуникационным спутником Индонезии. Стоимость аппарата весом около пяти тонн оценивается в 550 млн долл.

Он позволит расширить доступ к интернету в стране, обеспечивая бесплатное подключение общественных, научных и учебных заведений, а также правительственных структур. Satria имеет пропускную способность 150 гигабит в секунду. Это втрое превысит пропускную способность девяти телекоммуникационных спутников, используемых в настоящее время Индонезией.

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая использовалась уже в 12-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике в 637 км от базы.

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