Ракета SpaceX вывела на орбиту группу разведывательных спутников США

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту группу разведывательных спутников Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба компании-разработчик носителя SpaceX.

Согласно информации, ракету запустили со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 05:19 во времени Тихоокеанского побережья США (в 17:19 по Баку). Примерно через час спутники вышли на орбиту.

Уточняется, что в рамках миссии NROL-149 на орбиту была выведена шестая за год партия мини-спутников оптико-электронной разведки. Детальные сведения о предназначении мини-спутников и их количестве строго засекречены.

Спутники созданы в рамках контракта на сумму $1,8 млрд, заключенного NRO в 2021 году с компаниями SpaceX и Northrop Grumman. В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.