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Ракета SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink

Ракета SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную группу из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
ИКТ
24 июля 2022 г. 19:57
Ракета SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную группу из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод на орбиту 53 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 09:38 по времени Восточного побережья США (17:38, бакинское время).

Примерно через 15,5 минут после запуска 53 спутников отделились от второй ступени ракеты на орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 540 км.

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