Ракета SpaceX вывела на орбиту 23 спутника Starlink

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту Земли 23 интернет-спутника Starlink.

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту Земли 23 интернет-спутника Starlink.

Как передает Report , об этом сообщила американская компания SpaceX в соцсети X (ранее Twitter).

"Вывод на орбиту 23 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен во Флориде.

Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 62 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в дальнейшем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.