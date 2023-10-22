Ракета SpaceX вывела на орбиту 23 спутника Starlink

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту Земли 23 интернет-спутника Starlink.
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"Вывод на орбиту 23 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуск был осуществлен во Флориде.
Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 62 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.
В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в дальнейшем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.