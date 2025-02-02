Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 мини-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report , об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Отмечается, что запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

По данным компании, в рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 17-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила более 7,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 6,9 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.