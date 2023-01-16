Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутником связи Космических сил США

Американская тяжелая ракета Falcon Heavy стартовала на орбиту с миссией USSF-67 в интересах Космических сил США.

Американская тяжелая ракета Falcon Heavy стартовала на орбиту с миссией USSF-67 в интересах Космических сил США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс" , об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты Falcon Heavy был осуществлен со стартового комплекса 39А авиабазы на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 17:56 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 02:56 по бакинскому времени).

Примерно через восемь минут после старта боковые ускорители, которые использовались уже во второй раз, совершили управляемую вертикальную посадку на площадки LZ-1 и LZ-2 на космодроме на мысе Канаверал.

В рамках миссии на геостационарную орбиту должен быть выведен военный спутник связи CBAS-2 (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2).

По официальным данным командования Космических систем США, CBAS-2 позволит расширить возможности постоянной спутниковой связи высшего руководства страны с боевыми командованиями. Конкретные данные о спутнике и его орбите строго засекречены.

Между тем, по данным американских экспертов, его масса достигает трех тонн. Спутник должен быть размещен на орбите высотой до 35 тыс. км.

Это уже второй такой спутник, запущенный в интересах Космических сил США. Первый - CBAS-1, который был выведен на орбиту в апреле 2018 года с помощью ракеты-носителя Atlas 5 компании United Launch Alliance.

В качестве вторичной полезной нагрузки ракета также выведет на орбиту аппарат LDPE-3A, предназначенный для проведения в космосе экспериментов в интересах Пентагона. Он является платформой для шести мини-спутников, задачи которых не раскрываются.

При этом два боковых ускорителя многоразового использования ракеты-носителя Falcon Heavy через восемь минут после запуска должны будут совершить одновременную автоматическую вертикальную посадку на площадках LZ1 и LZ2 на авиабазе на мысе Канаверал. Посадка центрального ускорителя первой ступени ракеты не предполагается.